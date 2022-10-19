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Зеленский провел переговоры с Эрдоганом: известны первые детали

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, стороны обсудили сотрудничество в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.

"Продолжил дружеский диалог с президентом Турции Эрдоганом. Поблагодарил за твердую позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Отметил особую роль Турции в зерновой инициативе и ее продлении. Высоко оценили украинско-турецкое взаимодействие в сфере безопасности", - написал Зеленский по итогам переговоров.

При этом, по данным Hurriyet, в ходе переговоров главы двух государств также обсудили ход войны России против Украины.

Турецкий президент в разговоре подчеркнул, что видение дипломатического решения должно быть сохранено при любых обстоятельствах и выразил готовность внести любой вклад в прекращение войны путем диалога.

Напомним, ранее стало известно, что Эрдоган на саммите в Казахстане, где присутствовал президент РФ Владимир Путин, призвал "остановить кровопролитие" в Украине.

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Владимир ЗеленскийТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВойна России против Украины