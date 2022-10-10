Зеленський провів переговори з еміром Катару: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський та емір Катару Хамад бін Халіфа Аль Тані провели телефонні переговори. Сторони обговорили спільні кроки країн в ООН та інших міжнародних майданчиках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter.
"Провів розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Подякував за рішучу підтримку суверенітету та територіальній цілісності України. Обговорили подальші спільні кроки в ООН та інших міжнародних майданчиках", - написав президент за підсумками переговорів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Катар виділив 5 млн доларів Міністерству охорони здоров'я України.
Також ми писали, що Катар планує розпочати постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) до Німеччини.
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