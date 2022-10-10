Зеленський провів переговори з еміром Катару: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський та емір Катару Хамад бін Халіфа Аль Тані провели телефонні переговори. Сторони обговорили спільні кроки країн в ООН та інших міжнародних майданчиках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter.