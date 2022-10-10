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Зеленский провел переговоры с эмиром Катара: что обсудили

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Киев, Понедельник 10 октября 2022 12:53
Зеленский провел переговоры с эмиром Катара: что обсудили Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и эмир Катара Хамад бин Халифа Аль Тани провели телефонные переговоры. Стороны обсудили совместные шаги стран в ООН и других международных площадках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.

"Провел разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Поблагодарил за решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Обсудили дальнейшие совместные шаги в ООН и других международных площадках", - написал президент по итогам переговоров.

Напомним, ранее стало известно, что Катар выделил 5 млн долларов Министерству здравоохранения Украины.

Также мы писали, что Катар планирует начать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Германию.

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