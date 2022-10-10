Зеленский провел переговоры с эмиром Катара: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский и эмир Катара Хамад бин Халифа Аль Тани провели телефонные переговоры. Стороны обсудили совместные шаги стран в ООН и других международных площадках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.