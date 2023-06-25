Зеленський провів переговори з Байденом: обговорили ситуацію в Росії

"Говорив із президентом США Джозефом Байденом. Позитивна й надихаюча розмова. Обговорили перебіг бойових дій і процеси, які відбуваються в Росії. Світ повинен тиснути на Росію до відновлення міжнародного порядку", - заявив він.

Зеленський під час розмови подякував Байдену за неослабну підтримку України, особливо за "Петріоти".

"Важливо надалі збільшувати спроможності України щодо захисту нашого неба. У цьому контексті подякував і за підтримку коаліції винищувачів. Обговорили подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження", - заявив президент.

Він додав, що вдячний за готовність США й американського народу стояти пліч-о-пліч з Україною до повного звільнення всіх наших території в міжнародно визнаних кордонах.

"Скоординували наші позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, обговорили продовження роботи над реалізацією української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру", - заявив Зеленський.

Бунт Пригожина у РФ

Учора ватажок ПВК "Вагнера" заявив, що його бойовики йдуть на Москву, щоб "розібратися із беззаконням". Він розкритикував військове керівництво Росії, включаючи диктатора Володимира Путіна.

Однак надвечір Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт і похід на Москву.

Крім того, сьогодні стало відомо, що Пригожин під час свого бунту наполягав на тому, щоб у переговорах брали участь "перші особи". З огляду на це Кремль звернувся за допомогою до самопроголошеного глави Білорусі Олександра Лукашенка.

Детальніше про бунт Пригожина в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.