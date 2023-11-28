Зеленський провів особливе засідання Ставки: тривале і детальне

"Щойно провів засідання Ставки - особливе, тривале, детальне.", - зазначив Зеленський.

За його словами, на засіданні були представлені доповіді від Генерального штабу ЗСУ, Міністерства оборони, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, обласної влади, командувачів ОСУВ.

"Мін та бетону точно вистачить"

"Усі фінанси є. Усі рішення є. Має бути повна відповідна робота в громадах. Усе абсолютно деталізовано - мін та бетону нашій державі точно вистачить. Потрібно більше швидкості та ефективності, і кожен, хто за це відповідає, має чіткі завдання", - розповів Зеленський.

Робота ППО та масовані повітряні атаки

На сьогоднішній Ставці був "важливий аналіз нещодавніх атак проти України - ракети, масовані удари дронів". Учасники засідання проаналізували тактику роботи протиповітряної оборони ЗСУ при відбитті ворожих обстрілів.

"Чітка потреба - розвиток і посилення наших мобільних вогневих груп, а також усі максимально ефективні системи ППО. Окремо проаналізували роботу "Петріотів" та "Насамсів" - усе дуже ефективно, я вдячний нашим партнерам, які допомагають нам саме з цими системами", - сказав президент.

Зеленський додав, що командувач Повітряних сил та інші відповідні командувачі, Міноборони отримали "необхідні доручення".

Ситуація на фронті

"Були, звичайно, доповіді командувачів за усіма фронтовими напрямками. Окрема увага - донецьким напрямкам: Авдіївка, Мар'їнка, район Бахмута", - сказав глава держави.

Президент уточнив, що у цих районах за добу були найінтенсивніші бойові зіткнення.

" Дякую всім нашим воїнам за силу і стійкість. Купʼянський напрямок - хочу особливо відзначити утримання наших позицій. Обговорили також і наші дії на південних напрямках", - розповів Зеленський.

"Готуємо далекобійні речі"

Глава держави додав, що сьогодні провів також окрему нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

"Можна назвати її оптимістичною. Ми готуємо, зокрема, хороші далекобійні речі, щоб окупанти відчували українську силу", - зазначив він.

Підписання держбюджету

Зеленський також розповів про підписання сьогодні, 28 листопада, закону про державний бюджет на 2024 рік.

"Очевидно, що в ньому головний пріоритет - це захист від російської агресії. Але при цьому ми враховуємо соціальні потреби наших людей та повністю виконуємо соціальні зобов'язання нашої держави", - сказав президент.

Глава держави відзначив надзвичайну важливість у час повномасштабної війни, щоб кожен громадянин, який потребує державної підтримки, отримував її.

"І кожен, хто зараз створює робочі місця, хто зберігає бізнес і навіть розвиває його, усі, хто в Україні та з Україною, працюють чесно та підтримують інших, підтримують і нашу оборону, і наше наближення до українських цілей", - розповів Зеленський.