Зеленський провів нараду в Житомирській області: обговорили зміцнення кордону

Президент України Володимир Зеленський провів нараду під час візиту до Житомирської області. Зокрема, він обговорив зміцнення державного кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram .

"Під час координаційної наради в Житомирській області обговорили багато важливих питань. Соціально-економічна ситуація в регіоні, заходи щодо зміцнення державного кордону, облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд", - написав Зеленський.

Також він додав, що під час наради заслухав інформацію про стан готовності підрозділів тероборони, перепідготовку та підвищення кваліфікації особового складу для військових частин та десантно-штурмових військ.

За його словами, було обговорено тему забезпечення життєдіяльності Житомира та оборонних заходів в умовах воєнного стану.