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Зеленський провів нараду в Житомирській області: обговорили зміцнення кордону

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Понеділок 24 квітня 2023 18:59
Зеленський провів нараду в Житомирській області: обговорили зміцнення кордону Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду під час візиту до Житомирської області. Зокрема, він обговорив зміцнення державного кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.

"Під час координаційної наради в Житомирській області обговорили багато важливих питань. Соціально-економічна ситуація в регіоні, заходи щодо зміцнення державного кордону, облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд", - написав Зеленський.

Також він додав, що під час наради заслухав інформацію про стан готовності підрозділів тероборони, перепідготовку та підвищення кваліфікації особового складу для військових частин та десантно-штурмових військ.

За його словами, було обговорено тему забезпечення життєдіяльності Житомира та оборонних заходів в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Естонії Каєю Каллас, яка приїхала з візитом до Житомира.

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