Зеленский провел совещание в Житомирской области: обсудили укрепление границы

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание во время визита в Житомирскую область. В частности, он обсудил укрепление государственной границы с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram .

"В ходе координационного совещания на Житомирщине обсудили многие важные вопросы. Социально-экономическая ситуация в регионе, мероприятия по укреплению государственной границы, обустройству фортификационных и оборонных инженерных сооружений", - написал Зеленский.

Также он добавил, что во время совещания заслушал информацию о состоянии готовности подразделений теробороны, переподготовке и повышении квалификации личного состава для воинских частей и десантно-штурмовых войск.

По его словам, была обсуждена тема обеспечения жизнедеятельности Житомира и оборонных мероприятий в условиях военного положения.