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Зеленский провел совещание в Житомирской области: обсудили укрепление границы

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Понедельник 24 апреля 2023 18:59
Зеленский провел совещание в Житомирской области: обсудили укрепление границы Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание во время визита в Житомирскую область. В частности, он обсудил укрепление государственной границы с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.

"В ходе координационного совещания на Житомирщине обсудили многие важные вопросы. Социально-экономическая ситуация в регионе, мероприятия по укреплению государственной границы, обустройству фортификационных и оборонных инженерных сооружений", - написал Зеленский.

Также он добавил, что во время совещания заслушал информацию о состоянии готовности подразделений теробороны, переподготовке и повышении квалификации личного состава для воинских частей и десантно-штурмовых войск.

По его словам, была обсуждена тема обеспечения жизнедеятельности Житомира и оборонных мероприятий в условиях военного положения.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Эстонии Каей Каллас, которая приехала с визитом в Житомир.

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