Зеленський провів нараду з керівниками СБУ і Міноборони

Президентом Володимир Зеленський у середу, 15 листопада, провів нараду з керівником СБУ Василем Малюком та главою Міноборони Рустемом Умєровим.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього звернення.
"Провів сьогодні й кілька нарад. Відзначу нараду з представниками правоохоронного сектору, зокрема був керівник Служби безпеки України. Доповів щодо протидії колаборантам і щодо захисту українців від тих, хто свідомо розпалює ворожнечу всередині нашої країни", - розповів президент.
Також Зеленський провів нараду з главою Міноборони Рустемом Умєровим та іншими урядовцями. Було обговорено ключові питання щодо забезпечення захисту людей, можливості України проводити наступальні операції й спроможності зміцнювати Україну.
"Ми маємо пам’ятати усі в Україні, і особливо ті, хто перестав помічати війну, бо всю свою увагу віддає політиці: Росія ще здатна нести зло. Заплющити очі ні в кого не вийде. Ми маємо боротися. Ми маємо берегти саме нашу оборону головним пріоритетом. І маємо щодня додавати нашій державі більше сили", - підкреслив президент.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив перед Радою ЄС. Зокрема, він закликав збільшити постачання зброї для наших військових.
Глава МЗС звернув увагу своїх колег з країн ЄС на передачу бойової авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню, броньованих машин, танків, боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби, радарів, дронів, далекобійних ракет і не тільки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.