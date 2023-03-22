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Зеленський провів нараду щодо ситуації у Харківській області: обговорили відновлення регіону

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 22 березня, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Харкова провів нараду щодо ситуації в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Зокрема, на нараді обговорили відновлення деокупованих територій регіону, облаштування фортифікаційних споруд, відбудови інфраструктури та надання допомоги постраждалим жителям.

"Заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку в операційній зоні ОУВ "Харків". Обговорив із представниками енергетичної галузі питання забезпечення всіх населених пунктів Харківської області електроенергією, - написав Зеленський.

Президент також передав міському голові Харкова Ігорю Терехову почесну відзнаку "Місто-герой України".

"Завдяки жителям цього прекрасного міста воно боронить нашу незалежність пліч-о-пліч з іншими містами нашої держави", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у середу, 22 березня, президент Володимир Зеленський під час поїздки в Донецьку область провів координаційну нараду. Було обговорено питання соціально-економічної та актуальної безпекової ситуації в регіоні.

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Володимир Зеленськийхарков