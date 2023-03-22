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Зеленский провел совещание по ситуации в Харьковской области: обсудили возобновление региона

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 22 марта, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков провел совещание по ситуации в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

В частности, на совещании обсудили восстановление деоккупированных территорий региона, обустройство фортификационных сооружений, восстановление инфраструктуры и оказание помощи пострадавшим жителям.

"Заслушал доклад военного командования об оперативной обстановке в операционной зоне ОУВ "Харьков". Обсудил с представителями энергетической отрасли вопрос обеспечения всех населенных пунктов Харьковской области электроэнергией", - написал Зеленский.

Президент также передал мэру Харькова Игорю Терехову почетное отличие "Город-герой Украины".

"Благодаря жителям этого прекрасного города он защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава государства наградил героев, отличившихся в обороне Харьковской области от агрессора.

"Благодарю каждого из вас за победу, которую вы несете каждый день, за ту независимость, которую вы обеспечиваете, и за тот суверенитет, который защищаете. За то будущее, которое вы дарите вместе со всеми воинами", - подчеркнул президент.

Напомним, в среду, 22 марта, президент Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область провел координационное совещание. Были обсуждены вопросы социально-экономической и актуальной ситуации безопасности в регионе.

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