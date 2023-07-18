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Зеленський провів нараду щодо релігії та духовності, пообіцяв новини

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Київ, Вівторок 18 липня 2023 23:18
Зеленський провів нараду щодо релігії та духовності, пообіцяв новини Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань релігії та духовності. Глава держави анонсував новини за результатами наради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента.

"Я провів сьогодні важливу нараду щодо духовної незалежності України, наших подальших кроків для захисту прав і законних інтересів громадян України у сфері релігійних відносин. Невдовзі будуть новини", - сказав Зеленський.

Скандал з Києво-Печерською лаврою

Нагадаємо, наприкінці березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір про оренду з УПЦ Московського патріархату. Після представники УПЦ МП мали покинути територію Лаври, але досі цього не зробили.

УПЦ МП намагалася оскаржити рішення та подала позов до суду, але його відхилили. Віряни та представники церкви блокують перевірки корпусів Лаври, не допускають комісію.

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Володимир Зеленський Офіс президента
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