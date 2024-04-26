Зеленський провів нараду щодо ЧАЕС та розвитку територій поблизу Чорнобиля

За його словами, на нараді обговорили ключові питання щодо ситуації на ЧАЕС. А саме: транспорт, енергетика, робочі місця та, звичайно, безпекові питання.

"Маємо зробити все, щоб забезпечити нормальність життя для всіх наших людей. Дякую кожному й кожній, хто працює заради цього", - написав Зеленський.

Варто зауважити, що раніше Зеленський вже порушував питання ситуації на ЧАЕС. Зокрема, під час свого інтерв'ю в ефірі національного телемарафону 10 квітня Зеленський згадав про місто Славутич, у якому мешкає персонал ЧАЕС.

Тоді він зауважив, що основною проблемою міста є сполучення з ЧАЕС - мова про транспортування персоналу на робочі місця. Працівники змушені добиратись на роботу близько 4 годин.

Бої за Чорнобиль

З початку 24 лютого і до 31 березня 2022 року Чорнобиль та АЕС перебували під окупацією росіян, які змогли проти до станції через територію Білорусі. Однак 2 квітня бійці ЗСУ офіційно звільнили ЧАЕС. Після того у ЗМІ поширювалась інформація щодо можливого повторного захоплення зони росіянами. Однак українські військові спростували ці дані.

Пізніше у Міністерстві внутрішніх справ вирішили передати частину земель Чорнобильського заповідника біля кордону прикордонникам. Ті там повинні були облаштувати оборонні укріплення.

Детально про те, чим була небезпечна окупація ЧАЕС росіянами читайте у матеріалі РБК-Україна.

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