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Зеленский провел совещание по ЧАЭС и развитию территорий вблизи Чернобыля

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский прибыл в город Славутич, 26 апреля, и провел совещание по ситуации на Чернобыльской атомной станции и территорий вблизи Чернобыля.

Как сообщает РБК-Украина, видео совещания Зеленский опубликовал в своем Telegram.

По его словам, на совещании обсудили ключевые вопросы по ситуации на ЧАЭС. А именно: транспорт, энергетика, рабочие места и, конечно, вопросы безопасности.

"Должны сделать все, чтобы обеспечить нормальность жизни для всех наших людей. Спасибо каждому и каждому, кто работает ради этого", - написал Зеленский.

Следует заметить, что ранее Зеленский уже поднимал вопрос ситуации на ЧАЭС. В частности, во время своего интервью в эфире национального телемарафона 10 апреля Зеленский вспомнил город Славутич, в котором проживает персонал ЧАЭС.

Тогда он отметил, что основной проблемой города является сообщение с ЧАЭС – речь о транспортировке персонала на рабочие места. Работники вынуждены добираться на работу около 4 часов.

Бои за Чернобыль

С начала 24 февраля и по 31 марта 2022 года Чернобыль и АЭС находились под оккупацией россиян, которые смогли против станции через территорию Беларуси. Однако 2 апреля бойцы ВСУ официально уволили ЧАЭС. После этого в СМИ распространялась информация о возможном повторном захвате зоны россиянами. Однако украинские военные опровергли эти данные.

Позже в Министерстве внутренних дел решили передать часть земель Чернобыльского заповедника у границы пограничникам. Те там должны были обустроить оборонительные укрепления.

Подробно о том, чем была опасна оккупация ЧАЭС россиянами, читайте в материале РБК-Украина.

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ЧАЭСВладимир ЗеленскийЧернобыльВойна в Украине