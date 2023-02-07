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Зеленський провів наради з військовими та Будановим щодо можливого наступу РФ

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Україна, Вівторок 07 лютого 2023 20:27
Зеленський провів наради з військовими та Будановим щодо можливого наступу РФ Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням та керівником розвідки Кирилом Будановим.

Про цеповідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

За його словами, на зустрічі підіймалось питання можливого повторного наступу росіян на території України.

"Зберігаємо максимальну увагу на тому, що готують окупанти. І на тому, що потрібно нашим воїнам, щоб ефективно протистояти, причому на всіх напрямках", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що наразі найгірша ситуація на фронті у Донецькій області. Однак українці роблять все можливе, щоб відстояти свої території.

"Донеччина та схід, де найгарячіше, - я про них згадую щодня в таких зверненнях. Південь звучить рідше, хоча стратегічне значення цих напрямків не менше. А зміцнюємо державу по всьому периметру", - підкреслив він.

Нагадаємо, що росіяни можуть розпочати новий наступ у Луганській області після 15 лютого. До цього часу вони будуть готувати мобілізовані резерви.

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Путін наказав своїм військам захопити повністю Донецьку та Луганську області до березня.

Крім того, видання Financial Times з посиланням на аналітиків та військових заявляє, що Росія може почати новий наступ протягом наступних 10 днів.

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