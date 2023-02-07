Зеленский провел совещания с военными и Будановым по поводу возможного наступления РФ
Президент Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием и руководителем разведки Кириллом Будановым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.
По его словам, на встрече поднимался вопрос о возможном повторном наступлении россиян на территории Украины.
"Сохраняем максимальное внимание на том, что готовят оккупанты. И на том, что нужно нашим воинам, чтобы эффективно противостоять, причем по всем направлениям", - сказал Зеленский.
Он отметил, что сейчас самая плохая ситуация на фронте в Донецкой области. Однако украинцы делают все возможное, чтобы отстоять свои территории.
"Донечина и восток, где горячее, - я о них вспоминаю каждый день в таких обращениях. Юг звучит реже, хотя стратегическое значение этих направлений не меньше. А укрепляем государство по всему периметру", - подчеркнул он.
Напомним, что россияне могут начать новое наступление в Луганской области после 15 февраля. До этого времени они будут готовить мобилизованные резервы.
Главное управление разведки Минобороны сообщило, что Путин приказал своим войскам захватить полностью Донецкую и Луганскую области до марта.
Кроме того, издание Financial Times со ссылкой на аналитиков и военных заявляет, что Россия может начать новое наступление в течение следующих десяти дней.
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