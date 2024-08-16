Зеленський провів наради щодо наближення миру та анонсував новини

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 серпня, провів наради щодо наближення справедливого миру для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

За словами президента, сьогодні він провів кілька нарад "щодо подальшої роботи для наближення справедливого миру для України та захисту наших людей".

Саміт миру

Нагадаємо, на початку червня Україна провела у Швейцарії перший Глобальний саміт миру. У зустрічі взяли участь представники майже 100 країн та міжнародних організацій. Однак Росію не запросили.

Пізніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно організувати другий саміт миру до кінця цього року.

Ймовірно, на зустріч запросять Росію. Але поки що є сумніви в участі країни-агресора, оскільки Москва поки що вкрай категорична у цьому питанні.

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