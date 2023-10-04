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Зеленський провів у Харківській області важливі наради, заслухав Сирського

Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський приїхав у Харківську область та провів наради з військовими та місцевою владою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.

Президент наголосив, що під час нарад заслухав доповідь генерала Олександра Сирського, який відповідає за Лимано-Куп'янський та Бахмутський напрямки.

"Важливі наради. Військові, обласна СБУ, обласна поліція. Доповідь генерала Сирського. Нарада з усіма в області, хто відповідає за захист та підготовку до зими. Ключові питання - енергетика та відбудова", - зазначив він.

Також Зеленський сьогодні проведе нараду з урядовцями, щоб перевірити виконання доручень, які давалися раніше.

 

Фото: Зеленський відвідав Харківську область (t.me/V_Zelenskiy_official)

Поїздка Зеленського на фронт

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський відвідав Купʼянський та Лиманський напрямки. Він зустрівся з військовими, які тримають оборону на вказаних напрямках.

Також глава держави з воїнами обговорив потреби армії та ситуації на полі бою.

 

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