Зеленський провів у Харківській області важливі наради, заслухав Сирського

Президент України Володимир Зеленський приїхав у Харківську область та провів наради з військовими та місцевою владою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.
Президент наголосив, що під час нарад заслухав доповідь генерала Олександра Сирського, який відповідає за Лимано-Куп'янський та Бахмутський напрямки.
"Важливі наради. Військові, обласна СБУ, обласна поліція. Доповідь генерала Сирського. Нарада з усіма в області, хто відповідає за захист та підготовку до зими. Ключові питання - енергетика та відбудова", - зазначив він.
Також Зеленський сьогодні проведе нараду з урядовцями, щоб перевірити виконання доручень, які давалися раніше.
Фото: Зеленський відвідав Харківську область (t.me/V_Zelenskiy_official)
Поїздка Зеленського на фронт
Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський відвідав Купʼянський та Лиманський напрямки. Він зустрівся з військовими, які тримають оборону на вказаних напрямках.
Також глава держави з воїнами обговорив потреби армії та ситуації на полі бою.
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