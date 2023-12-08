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Зеленський провів чергову Ставку: обговорювали ситуацію на фронті

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час нього обговорювалася оперативна ситуація на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Провів засідання Ставки. Як і завжди, Головком, командувачі за напрямками доповіли щодо оперативної ситуації. Купʼянськ, Лиман та всі донецькі напрямки, південь", - заявив він.

Зеленський подякував всім солдатам і командирам за стійкість, відвагу.

"Завдання нашої держави - і зараз, узимку, хоч би як це було складно, - проявляти силу й не давати ворогу перехопити ініціативу, не давати їм укріпитися. Я дякую всім, чиї дії забезпечують саме це для України - нашу можливість робити свої кроки. Хочу сьогодні особливо відзначити воїнів, які проявили себе найбільше - і зараз, у боях і взимку, і цієї осені", - підкреслив він. 

Минуле засідання Ставки 

Останнє засідання Ставки відбулося 1 грудня. Тоді обговорювалися сценарій на 2024 рік та зміни в мобілізації.

Мобілізація в Україні

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій однією з головних тем обговорень стала мобілізація.

Після цього глава держави розповів, що доручив міністру оборони Рустему Умєрову та головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному скласти комплексний план щодо мобілізації в Україні.

Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти УкраїниВолодимир Зеленський