Паводки на Прикарпатье: Зеленский инициирует проверку затрат на ликвидацию

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В Украине создадут государственную комиссию для контроля над выполнением работ по устранению последствий паводков в Ивано-Франковской области. Инициирует создание такой комиссии президент Владимир Зеленский.

Об этом он заявил во время визита в Ивано-Франковскую область, передает пресс-служба Офиса президента.

"До этого была комиссия, ее организовывал Чернышев (министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. - ред.). Мы сейчас сформируем еще одну комиссию, которая проверит все потребности, все ошибки. Одно дело, что государство выделяет деньги - а надо проверять, куда эти деньги пошли", - сказал Зеленский.

Президент также отметил необходимость реализации меры по предотвращению последствий наводнений.

"Наводнения могут быть и в будущем, нам нужно очень быстро полностью подготовиться к этому риску", - подчеркнул он.

Зеленский заявил, что сейчас еще остается много вопросов по ликвидации последствий паводков.

"К сожалению, многое не сделано. Видел и разговаривал с людьми. Считаю, что техника, люди, исполнители не могут приезжать, работать пару недель и ехать. Так не может быть", - отметил президент, добавив, что работы должны выполняться регулярно.

Напомним, Кабинет министров выделил 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнений, 480 млн из которых пошли в Ивано-Франковскую область.

Также РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области планируют разработать противопаводковую программу.