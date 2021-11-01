Зеленский проверил объекты "Большой стройки" в Измаиле

Было установлено новое медицинское оборудование, современный аппарат МРТ, томограф и рентген-аппарат.

"Очень хорошо, что жители Измаила получают помощь в современном приемном отделении больницы, где установлено новое медицинское оборудование, а главное - работает квалифицированный и отзывчивый персонал", - отметил Зеленский.

Кроме того, он осмотрел новый Измаильский дворец спорта, в котором разместились большой многофункциональный зал для командных видов спорта, 25-метровый бассейн с трибунами, административно-бытовой блок, тренажерные залы, зал для соревнований по силовым видам спорта.

На территории дворца спорта расположен роллердром для тренировок скейтбордистов, баскетбольная и волейбольная площадки, площадки для занятий гимнастикой, теннисный корт, беговые дорожки. Также здесь есть современные детские площадки и простор для отдыха.

"Очень классный комплекс. Действительно, здесь чувствуешь настоящее вдохновение для занятий разными видами спорта! Теперь у каждого жителя Измаила есть все возможности для того, чтобы вести активный и здоровый образ жизни. Хочется видеть как можно больше подобных мест по всей Украине", - подчеркнул глава государства.

Дворец спорта пытались построить девять лет - завершить его удалось после включения в программу "Большая стройка".

"Дворец спорта" в Измаиле - крупнейший спортивный комплекс на юге Одесской области. Построен в густонаселенном районе города среди многоэтажек", - рассказал замруководителя ОП и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко.