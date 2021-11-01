Зеленський перевірив об'єкти "Великого будівництва" в Ізмаїлі

Було встановлено нове медичне обладнання, сучасний апарат МРТ, томограф та рентген-апарат.

"Дуже добре, що мешканці Ізмаїла отримують допомогу в сучасному приймальному відділенні лікарні, де встановлено нове медичне обладнання, а головне - працює кваліфікований та чуйний персонал", - зазначив Зеленський.

Крім цього, він оглянув новий Ізмаїльський палац спорту, у якому розмістилися великий багатофункціональний зал для командних видів спорту, 25-метровий плавальний басейн з трибунами, адміністративно-побутовий блок, тренажерні зали, зал для змагань із силових видів спорту.

На території палацу спорту розташовано ролердром для тренувань скейтбордистів, баскетбольний і волейбольний майданчики, майданчики для занять гімнастикою, тенісний корт, бігові доріжки. Також тут є сучасні дитячі майданчики та простір для відпочинку.

"Дуже класний комплекс. Дійсно, тут відчуваєш справжнє натхнення для занять різними видами спорту! Тепер кожен мешканець Ізмаїла має всі можливості для того, щоб вести активний та здоровий спосіб життя. Хочеться бачити якомога більше подібних місць по всій Україні", - наголосив голова держави.

Палац спорту намагалися звести дев'ять років - завершити його вдалося після включення до програми "Велике будівництво".

"Палац спорту" в Ізмаїлі - найбільший спортивний комплекс на півдні Одеської області. Збудований у густонаселеному районі міста серед багатоповерхівок", - розповів заступник керівника ОП та координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко.