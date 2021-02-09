Зеленский провел закрытую встречу с депутатами. О чем говорили

По словам одного из них, на Банковую позвали депутатов, которых называют близкими к олигарху Игорю Коломойскому.

Разговор якобы должен был касаться возможного голосования за назначение Юрия Витренко на пост вице-премьер-министра - министра энергетики.

Однако один из участников встречи по ее итогам сказал изданию, что эта фамилия прозвучала в беседе с президентом "вскользь".

"Разговор не был посвящен назначению Витренко. Его фамилия вообще прозвучала один раз вскользь", - отметил он.

"Ничего не случилось, плановая сверка часов перед новой сессией. Сейчас все группы так пойдут, пока выдернули тех, кто был в Киеве, либо мог приехать... Просто что работаем, сосредотачиваемся", - заверил собеседник.