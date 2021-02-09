Зеленский провел закрытую встречу с депутатами. О чем говорили

Президент Владимир Зеленский вечером вторника, 9 февраля, собрал группу депутатов на встречу. Обсудили работу в Верховной раде на новой сессии.
Об этом РБК-Украина сообщили источники во фракции "Слуга народа".
По словам одного из них, на Банковую позвали депутатов, которых называют близкими к олигарху Игорю Коломойскому.
Разговор якобы должен был касаться возможного голосования за назначение Юрия Витренко на пост вице-премьер-министра - министра энергетики.
Однако один из участников встречи по ее итогам сказал изданию, что эта фамилия прозвучала в беседе с президентом "вскользь".
"Разговор не был посвящен назначению Витренко. Его фамилия вообще прозвучала один раз вскользь", - отметил он.
"Ничего не случилось, плановая сверка часов перед новой сессией. Сейчас все группы так пойдут, пока выдернули тех, кто был в Киеве, либо мог приехать... Просто что работаем, сосредотачиваемся", - заверил собеседник.
Напомним, 3 февраля первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в Раде, скорее всего, состоится третье голосование за назначение Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра и министра энергетики.
Как писало РБК-Украина, Корниенко подчеркивал, что назначить Витренко силами только их фракции не удастся, нужно искать голоса в других партиях.
Ранее Верховная рада не смогла назначить Витренко новым министром энергетики. За него проголосовали только 204 нардепа при 226 минимально необходимых. При этом СН дала всего 177 голосов.