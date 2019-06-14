Зеленский провел встречу с семьями военнопленных моряков

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с семьями моряков, задержанных российскими силовиками в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом говорится на сайте президента.

Во время встречи Зеленский подчеркнул, что держит ситуацию на контроле. Он также напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву в этом деле.

"Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков", - сказал Зеленский.

Также поднимался вопрос поддержки семей моряков, в том числе обеспечение их жильем. Кроме того, речь шла о законопроекте, который предусматривает предоставление пленным морякам статуса участников боевых действий. Зеленский подчеркнул, что из-за недееспособности действующей Верховной рады принять этот документ на нынешнем этапе невозможно. Он убежден, что законопроект рассмотрят народные депутаты уже нового созыва.

Напомним, уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова в Москве предложила своей коллеге в РФ Татьяне Москальковой обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, задержанных и осужденных на территориях России и Украины по мотивам, которые одна из сторон считает политическими.

Как известно, 25 ноября 2018 года ВС РФ и корабли Береговой охраны пограничной службы ФСБ с применением оружия задержали три корабля Военно-морских сил Украины и 24 члена их экипажей. 27 ноября суд РФ избрал меру пресечения морякам в виде ареста.