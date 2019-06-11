ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Денисова предложила Москальковой обсудить взаимное освобождение осужденных

Новости » Общество    11.06.2019 - 20:13
Денисова предложила Москальковой обсудить взаимное освобождение осужденных
Фото: Людмила Денисова (РБК-Украина)

В свою очередь Москалькова заявила о готовности к диалогу

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова предложила своей коллеге в РФ Татьяне Москальковой обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, задержанных и осужденных на территориях России и Украины по мотивам, которые одна из сторон считает политическими. Об этом Денисова заявила во время встречи с Москальковой в РФ, передают росСМИ.

"У меня есть некоторые предложения и у страны нашей, чтобы обсудить возможность не только поддержки наших граждан, которые находятся в сложных ситуациях в России и на Украине, а обсудить возможность освобождения граждан, которые находятся в пенитенциарных учреждениях, отбывающих наказание и только ждущих правосудия", - сказала Денисова.

Денисова подчеркнула, что они могли бы объединить усилия и "использовать то, что есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех".

В свою очередь Москалькова заявила о готовности к диалогу.

"Для нас очень важно, что сегодня изменилась и риторика, и общие подходы к правозащитной теме", - сказала она.

Москалькова допустила вариант "разработать меморандум, соглашение по мониторингу и оказанию гуманитарной помощи людям, оказавшимся в том или ином положении на территории Украины или России в связи с привлечением к уголовной ответственности и в связи с другими факторами".

Российский омбудсмен считает, что для освобождения заключенных "очень важно уйти от политизированности темы, что было главным препятствием, когда правозащитная тема уходила в политическую сферу и диалог дальше не продолжался".

Напомним, руководство киевского офиса "Международного комитета Красного Креста" во время общения с участниками марша поддержки политзаключенных пообещали начать диалог с представителями, уполномоченными их родственниками. Так, представитель МККК заявил о создании рабочей группы с представителями общественных организаций, которым доверяют родственники украинских заключенных.

Денисова требует от омбудсмена РФ информации о задержанных 10 июня крымских татарах Денисова обратилась к Москальковой из-за объявления голодовки Клыхом
Новости Украины Денисова
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь