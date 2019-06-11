Денисова предложила Москальковой обсудить взаимное освобождение осужденных

Фото: Людмила Денисова (РБК-Украина)

В свою очередь Москалькова заявила о готовности к диалогу

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова предложила своей коллеге в РФ Татьяне Москальковой обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, задержанных и осужденных на территориях России и Украины по мотивам, которые одна из сторон считает политическими. Об этом Денисова заявила во время встречи с Москальковой в РФ, передают росСМИ.

"У меня есть некоторые предложения и у страны нашей, чтобы обсудить возможность не только поддержки наших граждан, которые находятся в сложных ситуациях в России и на Украине, а обсудить возможность освобождения граждан, которые находятся в пенитенциарных учреждениях, отбывающих наказание и только ждущих правосудия", - сказала Денисова.

Денисова подчеркнула, что они могли бы объединить усилия и "использовать то, что есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех".

В свою очередь Москалькова заявила о готовности к диалогу.

"Для нас очень важно, что сегодня изменилась и риторика, и общие подходы к правозащитной теме", - сказала она.

Москалькова допустила вариант "разработать меморандум, соглашение по мониторингу и оказанию гуманитарной помощи людям, оказавшимся в том или ином положении на территории Украины или России в связи с привлечением к уголовной ответственности и в связи с другими факторами".

Российский омбудсмен считает, что для освобождения заключенных "очень важно уйти от политизированности темы, что было главным препятствием, когда правозащитная тема уходила в политическую сферу и диалог дальше не продолжался".

Напомним, руководство киевского офиса "Международного комитета Красного Креста" во время общения с участниками марша поддержки политзаключенных пообещали начать диалог с представителями, уполномоченными их родственниками. Так, представитель МККК заявил о создании рабочей группы с представителями общественных организаций, которым доверяют родственники украинских заключенных.