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Зеленский провел встречу с президентом немецкого Бундестага

Фото: Владимир Зеленский и Бербель Бас (twitter com APUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой немецкого Бундестага Бербель Бас. Гарант поблагодарил немецкого политика за поддержку Украины во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Приятно, что именно в такие сложные дни Вы приехали поддержать Украину, в особые дни - дни войны на нашей земле. Со своей стороны хочу поблагодарить за поддержку в Бундестаге важных для Украины вещей, о недавно проголосованной резолюции по поддержке Украины тяжелым оружием... Также хочется, чтобы и Вы, и Бундестаг поддержали будущую резолюцию относительно членства Украины в Евросоюзе", - отметил Зеленский.

Напомним, глава Бундестага Бербель Бас прибыла в Киев в День памяти и примирения, 8 мая. Политик примет участие в памятных мероприятиях.

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