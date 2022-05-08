Зеленський провів зустріч з президенткою німецького Бундестагу

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з главою німецького Бундестагу Бербель Бас. Гарант подякував німецькому політику за підтримку України під час війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
"Приємно, що саме в такі складні дні Ви приїхали підтримати Україну, в особливі дні - дні війни на нашій землі. Зі свої сторони хочу подякувати за підтримку у Бундестазі важливих для України речей, про нещодавно проголосовану резолюцію щодо підтримки України важкою зброєю... Також хочеться, щоб і Ви, і Бундестаг підтримали майбутню резолюцію щодо членства України в Євросоюзі", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, глава Бундестагу Бербель Бас прибула до Києва в День пам'яті та примирення, 8 травня. Політик візьме участь у пам'ятних заходах.
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