Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов

Фото: встреча Владимира Зеленского с Марком Рютте (president.gov.ua)

Зеленский ожидает на конструктивное взаимодействие с Ираном в вопросе привлечения виновных к ответственности

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Швейцарию для участия в Давосском форуме провел встречу с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что Зеленский поблагодарил Рютте за соболезнования в связи со сбитием украинского самолета возле Тегерана и подчеркнул, что надеется на конструктивное взаимодействие с Ираном в вопросе привлечения виновных к ответственности.

"Надеемся на эффективное уголовное расследование властями Ирана относительно лиц, которые ответственны за сбитие украинского самолета, и привлечения их к ответственности. Также рассчитываем на поддержку Нидерландами соответствующих инициатив в ИКАО, направленных на усиление безопасности гражданской авиации", - сказал Зеленский.

Также президент Украины заверил премьер-министра Нидерландов, что Украина и в дальнейшем будет делать все возможное для установления справедливости в деле сбития самолета МН17.

Еще стороны затронули вопросы продвижения к миру на Донбассе, отметили прогресс в деэскалации ситуации и возврате удерживаемых лиц.

Зеленский пригласил Марка Рютте посетить Украину с официальным визитом.

Давосский форум стартовал 21 января и продлится до пятницы, 24 января. Тема встречи в этом году: "Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир". Обсуждение сессии коснутся таких ключевых тем, как "сохранение планеты", "общество и будущее труда", "технологии на благо", "справедливые экономики", "здоровое будущее".

Напомним, на первой встрече на полях форума в Давосе Зеленский призвал гендиректора компании Cargill Inc. больше инвестировать в переработку аграрной продукции. Он также затронул вопрос земельной реформы, которая станет "локомотивом роста аграрного сектора".

Как сообщает РБК-Украина, Зеленский повторил, что Украина видит свое будущее в Евросоюзе, и Брюссель, для этого нужно всего лишь принять страну в состав ЕС. По его мнению, сегодня для этого подходящее время.