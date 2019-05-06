Зеленский провел встречу с представителями Совета раввинов Украины

Фото (facebook.com/Chief rabbi of Ukraine)

Зеленского ознакомили с работой социальных и образовательных еврейских учреждений в Украины

В Киеве сегодня, 6 мая, состоялась встреча представителей Совета раввинов Украины с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в Facebook главный Раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман.

В ходе беседы Зеленского ознакомили с работой социальных и образовательных еврейских учреждений в Украине, а также обсудили с ним вопросы, связанные с другими еврейскими учреждениями и институтами страны.

В ходе встречи было подчеркнуто, что "в современной Украине антисемитизма нет, и результаты президентских выборов это подтверждают". При этом отмечалось, что "руководству страны необходимо держать руку на пульсе, пресекая любые попытки подорвать межнациональное согласие".

В завершение встречи раввины заверили, что приложат все усилия, чтобы помочь избранному президенту сделать Украину мирной и процветающей страной.

Напомним, сегодня посол Израиля в Украине Джоэл Лион на еврейской конференции заявил, что Верховная рада должна имплементировать в законодательстве признанное в Европе понятие антисемитизма.

В конце 2018 года профильный комитет Верховной рады по правам человека и нацменьшинств рекомендовал парламенту принять постановление "Об обращении Верховной рады к правительству, правоохранительным органам и органам местного самоуправления по усилению борьбы с проявлениями антисемитизма".