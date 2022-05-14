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Зеленский провел встречу с делегацией Сената США

Фото: Зеленский провел встречу с делегацией Сената США (скриншот из видео t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Сената США во главе с лидером республиканцев в верхней палате Конгресса Митчеллом Макконнеллом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Зеленский отметил, что такой визит - это прежде всего мощный сигнал двухпартийной поддержки нашей страны со стороны американского Конгресса.

"Спасибо за ваше лидерство в помощи в нашей борьбе не только за свое государство, но и за демократические ценности и свободы. Мы очень ценим это", - отметил глава украинского государства.

Также Зеленский выразил надежду на то, что Сенат США оперативно утвердит пакет дополнительного финансирования для поддержки украинского народа, который уже был рассмотрен в Палате представителей и увеличен с 33 млрд долларов до 39,6 млрд долларов США.

Ранее мы сообщали, что в американский Сенат подали резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Процесс инициировал демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.

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