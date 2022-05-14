RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський провів зустріч з делегацією Сенату США

Фото: Зеленський провів зустріч з делегацією Сенату США (скріншот з відео t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Сенату США на чолі з лідером республіканців у верхній палаті Конгресу Мітчеллом Макконнеллом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Зеленський зазначив, що такий візит – це насамперед потужний сигнал двопартійної підтримки нашої країни з боку американського Конгресу.

"Дякую за ваше лідерство у допомозі у нашій боротьбі не лише за свою державу, а й за демократичні цінності та свободи. Ми дуже цінуємо це”, - наголосив глава української держави.

Також Зеленський висловив сподівання, що Сенат США оперативно затвердить пакет додаткового фінансування для підтримки українського народу, який уже був розглянутий у Палаті представників та збільшений з 33 млрд долларів до 39,6 млрд долларів США.

Раніше ми повідомляли, що до американського Сенату подали резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Процес ініціював демократ Річард Блументаль і республіканець Ліндсі Грем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиСенат СШАДопомога Україні