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Зеленский провел телефонный разговор с президентом Швейцарии

Новости » Политика     25.03.2020 - 19:26
Зеленский провел телефонный разговор с президентом Швейцарии
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В ходе разговора президенты обсудили важность международной координации усилий по борьбе с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным президентом Швейцарии Симонеттою Соммаругою, в ходе которой обсудили важность международной координации усилий по борьбе с коронавирусом и предотвращения негативных последствий его распространения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, стороны отметили необходимость оказания социальной помощи населению и поддержке национальных экономик.

Зеленский высоко оценил предпринятые швейцарской стороной шаги для обеспечения возможностей эвакуации граждан Украины и Швейцарии, которые пожелали вернуться домой.

Он также выразил личную благодарность федеральному президенту Швейцарии за обработку подготовки гуманитарного груза для нужд больниц на востоке Украины, которая происходит в условиях крайне сложной эпидемической ситуации в Швейцарии.

Стороны также обсудили возможности поддержки инициативы украинских и швейцарских компаний относительно быстрого налаживания в Украине производства аппаратов искусственной вентиляции легких.

Владимир Зеленский поддержал инициативу по проведению пятой юбилейной Международной конференции по реформам в Украине в 2021 году в Швейцарской Конфедерации.

Было также выражена надежда на проведение государственного визита федерального президента Швейцарии в Украину после стабилизации эпидемической ситуации в мире.

Напомним, 27 марта Кабмин остановит любое движение через границу Украины с любой стороны в связи с распространением коронавируса. Как отметил премьер Денис Шмыгаль, источником попадания коронавируса в Украину есть поток граждан из-за рубежа.

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