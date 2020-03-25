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Зеленський провів телефонну розмову з президентом Швейцарії

Новини » Політика     25.03.2020 - 19:26
Зеленський провів телефонну розмову з президентом Швейцарії
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В ході розмови президенти обговорили важливість міжнародної координації зусиль щодо боротьби з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним президентом Швейцарії Симонеттою Соммаругою, у ході якої обговорили важливість міжнародної координації зусиль щодо боротьби з коронавірусом та запобігання негативним наслідкам його поширення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як зазначається, сторони відзначили необхідність надання соціальної допомоги населенню та підтримки національних економік.

Зеленський високо оцінив вжиті швейцарською стороною кроки для забезпечення можливостей евакуації громадян України та Швейцарії, які побажали повернутися додому.

Він також висловив особисту подяку федеральному президенту Швейцарії за опрацювання підготовки гуманітарного вантажу для потреб лікарень на сході України, яка відбувається в умовах вкрай складної епідемічної ситуації у Швейцарії.

Сторони також обговорили можливості підтримки ініціативи українських та швейцарських компаній щодо швидкого налагодження в Україні виробництва апаратів штучної вентиляції легень.

Володимир Зеленський підтримав ініціативу з проведення п'ятої ювілейної Міжнародної конференції щодо реформ в Україні у 2021 році у Швейцарській Конфедерації.

Було також висловлено сподівання на проведення державного візиту федерального президента Швейцарії в Україну після стабілізації епідемічної ситуації у світі.

Нагадаємо, 27 березня Кабмін зупинить будь-який рух через кордон України з будь-якої сторони у зв'язку з поширенням коронавірусу. Як зазначив прем'єр Денис Шмигаль, джерелом попадання коронавірусу в Україну є потік громадян з-за кордону.

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