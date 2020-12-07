Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой. В ходе разговора лидеры обсудили ситуацию с коронавирусом и возможность проведения Конференции по реформам.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что Зеленский и Науседа обсудили ситуацию с распространением и предотвращением коронавируса, а также поделились информацией о влиянии ограничительных мер на экономику и эпидситуацию в странах.

Зеленский отметил, что Украине удалось уменьшить прирост больных благодаря карантину выходного дня.

Кроме того, украинский президент поблагодарил своего коллегу за то, что Литва нарушает в ЕС вопрос о предоставлении вакцины против COVID-19 странам - членам Восточного партнерства.

Также во время разговора Зеленский рассказал о шагах Украины для достижения мира на Донбассе и реализации договоренностей Парижского саммита "нормандской четверки".

Кроме этого, лидеры двух стран обсудили возможность проведения Конференции по реформам в Вильнюсе, которая была перенесена из-за коронавируса на 2021 год.

Вместе с тем, президент Украины поблагодарил Науседу за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и пригласил литовского президента приехать с официальным визитом в Киев.

Ранее сообщалось, что Украина и Литва намерены провести видеовстречу президентов в декабре. Она приурочена к годовщине установления дипломатических отношений между странами.

Кроме того, литовский президент Науседа планировал посетить Украину с рабочим визитом. Визит планировался на конец текущего года, но все зависело от ситуации с пандемией.