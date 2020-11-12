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Президент Литвы посетит Украину до конца года

Четверг 12 ноября 2020 15:50
Президент Литвы посетит Украину до конца года
Фото: Гитанас Науседа (facebook.com ualietuva)
Автор: Андрей Козловский

Посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас сообщил, что президент Литвы Гитанас Науседа должен прибыть в Украину с рабочим визитом. Он запланирован на конец 2020 года.

Об этом Вальдемарас Сарапинас рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Науседа с визитом в Украину должен прибыть в конце этого года. Надеемся, что пандемия COVID-19 не помешает встрече президентов наших стран в Киеве", - сказал он.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует приехать с рабочим визитом в Украину.

Кроме того, президент Международного комитета Красного Креста Петер Мауэр планирует посетить оккупированную территорию Донбасса.

Также РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский в октябре прибыл в Турцию. Тогда он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, где они подписали ряд двусторонних документов.

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