Зеленский провел телефонный разговор с президентом Эстонии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, в ходе которого стороны обсудили действия по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, во время беседы Зеленский отметил необходимость международной координации усилий по противодействию пандемии коронавируса и борьбы с ее последствиями, в частности в экономической и социальной сферах.

"Знаю, что на днях Эстония организовала онлайн-хакатон по поиску цифровых решений для борьбы с пандемией COVID-19. Эта инновационная инициатива "цифрового" реагирования на современные вызовы является своевременной и полезной. Убежден, она найдет поддержку и в Украине", - отметил он.

В свою очередь, Керсти Кальюлайд поздравила украинского президента с реформами, которые продвигаются несмотря на распространение коронавируса, особенно с принятием закона о рынке земли.

"Она выразила надежду на успешное рассмотрение законопроекта о банковской деятельности и отметила, что Эстония видит улучшение бизнес-климата в Украине, улучшение в работе правовой системы и значительное уменьшение коррупции на высшем уровне", - говорится в сообщении.

При этом она также отметила, что эстонские инвесторы заинтересованы в украинских проектах.

"У нас есть много реформ и много законопроектов для ускорения экономического роста. Из-за коронавируса некоторые из них были отложены, но мы не останавливаемся в нашем стремлении реформировать Украину. Мы готовы бороться за каждый доллар и рады видеть эстонских инвесторов в Украине", - заявил Зеленский.

Он также поблагодарил за традиционную поддержку со стороны Таллинна суверенитета и территориальной целостности Украины, и прежде всего в контексте непостоянного членства Эстонии в Совете безопасности ООН в 2020-2021 годах.

Собеседники подтвердили важность сохранения санкций ЕС в отношении России до полного восстановления территориальной целостности Украины, а также согласились с недопустимостью искусственного использования пандемии коронавируса для политических целей.

Владимир Зеленский и Керсти Кальюлайд обсудили меры политического диалога на ближайшую перспективу, а также подготовку ко Второму цифрового форума Украины - Эстония, который планируется провести осенью этого года в Киеве.

Напомним, Владимира Зеленского провел телефонный разговор с наследным принцем эмирата Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бин Заеда Аль Нахайяна.

Также Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которой была обсуждена ситуация в Украине и ЕС в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой обсудили поставки респираторов и защитных костюмов Украине.