Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которой была обсуждена ситуация в Украине и ЕС в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, Зеленский выразил поддержку шагам, которые осуществляют институты ЕС для борьбы с распространением пандемии в Европе и преодоления негативных экономических последствий, вызванных вспышкой COVID-19.

Он также отметил важность скоординированных усилий для преодоления пандемии, решения гуманитарных вопросов, с которыми сталкиваются граждане Украины и ЕС, а также сохранение беспрепятственного движения товаров через границы.

"Полностью поддерживаю вашу позицию по сохранению "зеленых" коридоров для товаров. Мы должны сделать все возможное для поддержки наших экономик", - отметил Зеленский.

Кроме того, он поблагодарил за поддержку, которую ЕС предоставляет Украине, и отметил ее важность для сохранения макроэкономической стабильности и продвижение дальнейших реформ в нашем государстве.

"Состоялся обмен мнениями относительно дальнейших шагов в контексте завершения реализации Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине и перспектив продолжения сотрудничества с Европейским союзом с учетом кризисных обстоятельств, вызванных пандемией", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Мишель положительно отметил недавнее принятие украинским парламентом законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности.

Зеленский проинформировал Шарля Мишеля о ситуации по безопасности на Донбассе и состояние реализации договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в нормандском формате. Президент Европейского совета подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Стороны согласились с недопустимостью искусственной инструментализации пандемии коронавируса для политических целей, а также подтвердили потребность в сохранении санкций в отношении Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ", - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский и Шарль Мишель также обсудили меры политического диалога на высшем уровне до конца текущего года, в частности подготовку к следующему саммиту Украина - ЕС и шестого саммита Восточного партнерства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой обсудили поставки респираторов и защитных костюмов Украине.