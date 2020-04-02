Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, у ході якої було обговорено ситуацію в Україні та ЄС у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє Офіс президента.

Як зазначається, Зеленський висловив підтримку крокам, що їх вживають інституції ЄС для боротьби з поширенням пандемії у Європі та подолання негативних економічних наслідків, спричинених спалахом COVID-19.

Він також відзначив важливість скоординованих зусиль для подолання пандемії, вирішення гуманітарних питань, з якими стикаються громадяни України та ЄС, а також збереження безперешкодного руху товарів через кордони.

"Повністю підтримую вашу позицію щодо збереження "зелених" коридорів для товарів. Ми маємо зробити все можливе для підтримки наших економік", - зазначив Зеленський.

Крім того, він подякував за підтримку, яку ЄС надає Україні, та наголосив на її важливості для збереження макроекономічної стабільності й просування подальших реформ у нашій державі.

"Відбувся обмін думками щодо подальших кроків у контексті завершення реалізації Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україні та перспектив продовження співпраці з Європейським союзом з урахуванням кризових обставин, спричинених пандемією", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, Мішель позитивно відзначив нещодавнє ухвалення українським парламентом законів про обіг земель сільськогосподарського призначення та про регулювання банківської діяльності.

Зеленський поінформував Шарля Мішеля про безпекову ситуацію на Донбасі та стан реалізації домовленостей, досягнутих під час паризького саміту в нормандському форматі. Президент Європейської ради підтвердив незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

"Сторони погодилися з неприпустимістю штучної інструменталізації пандемії коронавірусу для політичних цілей, а також підтвердили потребу у збереженні санкцій щодо Російської Федерації до повного відновлення територіальної цілісності України у рамках міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський та Шарль Мішель також обговорили заходи політичного діалогу на найвищому рівні до кінця поточного року, зокрема підготовку до наступного саміту Україна - ЄС та шостого саміту Східного партнерства.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, в ході якої обговорили постачання респіраторів і захисних костюмів Україні.