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Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего: что обсудили

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, во время которой военные докладывали ему о ситуации на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

"Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Были все соответствующие руководители: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр внутренних дел Денис Монастырский, начальник ГУР Кирилл Буданов, и.о. руководителя СБУ Василий Малюк, секретарь СНБО Алексей Данилов и другие. Думаю, очевидно, какие вопросы мы рассматривали. Военные доложили о ситуации на передовой, ее развитии", - рассказал Зеленский.

Также он отметил, что хочет поблагодарить всех украинцев на оккупированном юге, которые поддерживают ВСУ и, особенно, жителей Крыма.

"Разведчики благодарны за предоставленную информацию. И отработают ее по максимуму. Пусть враги не забывают, на чьем полуострове они находятся. Временно находятся", - заявил президент.

Напомним, ранее Зеленский обратился к жителям Крыма с просьбой передавать украинским спецслужбам информацию об оккупантах.

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