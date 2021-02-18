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Зеленский провел совещание по судебной реформе: что решили

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел совещание по судебной реформе. Участие в совещании приняли представители Кабинета министров и Верховной рады.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На совещании обсудили Стратегию развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы, целью которой является установление основных направлений политики и приоритетов дальнейшего совершенствования судебного законодательства Украины.

"Судебная система в Украине сегодня является одной из крупнейших проблем. На судебной реформе делают акцент все международные партнеры Украины, и нам надо ее сделать", - подчеркнул Зеленский.

На совещании договорились, что в ближайшее время состоится заседание Комиссии по вопросам правовой реформы при Зеленском. Также участники совещания обсудили законопроект о Высшем совете правосудия и вопрос отбора Высшей квалификационной комиссии судей.

Кроме того, участники совещания детально обсудили внедрение в Украине института суда присяжных.

"Такой суд присяжных повышает доверие общества в целом к судебной ветви власти. Реформирование судебной ветви власти без суда присяжных невозможно", - заявил президент.

Напомним, проведение судебной реформы является одним из условий получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи от Европейского союза на 600 млн евро.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСудебная реформа
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