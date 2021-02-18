Зеленський провів нараду щодо судової реформи: що вирішили

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів нараду щодо судової реформи. Участь в нараді взяли представники Кабінету міністрів та Верховної ради.
На нараді обговорили Стратегію розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки, метою якої є встановлення основних напрямків політики та пріоритетів подальшого удосконалення судового законодавства України.
"Судова система в Україні на сьогодні є однією з найбільших проблем. На судовій реформі наголошують усі міжнародні партнери України, і нам треба її зробити", - наголосив Зеленський.
На нараді домовилися, що найближчим часом відбудеться засідання Комісії з питань правової реформи при Зеленському. Також учасники наради обговорили законопроект про Вищу раду правосуддя та питання відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Крім того, учасники наради детально обговорили запровадження в Україні інституту суду присяжних.
"Такий суд присяжних підвищує довіру суспільства загалом до судової гілки влади. Реформування судової гілки влади без суду присяжних неможливе", - заявив президент.
Нагадаємо, проведення судової реформи є однією з умов отримання Україною другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу на 600 млн євро.