Зеленский провел совещание по российскому теракту в Еленовке: что решили

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с силовиками по российскому теракту в Еленовке, в результате которого погибли десятки пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

"Доказательств, что это было спланированное преступление, достаточно. И это очередное подтверждение того, что Россия - государство-террорист. ООН и МККК, которые должны гарантировать сохранение жизни и здоровья наших военнопленных, должны немедленно отреагировать", - отметил Зеленский.

Сам президент в Telegram сообщил, что на совещании подробно обсудили теракт, устроенный россиянами в Еленовке.

По результатам этого совещания было принято совместное заявление в отношении теракта в Еленовке.

Сообщается, что в совещании приняли участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Отметим, РБК-Украина уже публиковало совместное заявление. В нем кровавый инцидент назван массовым убийством украинских пленных, который умышленно спланировала и реализовала Россия.

Также стало известно, что Красный Крест уже направил запрос оккупантам в Донецк, чтобы гуманитарных работников допустили на место инцидента.

Подробнее о теракте читайте в материале "Умышленно продуманное убийство: все что известно об ударе россиян по колонии в Еленовке".

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