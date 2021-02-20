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Зеленский провел совещание по реинтеграции ОРДЛО: дал ряд поручений

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сегодня утром провел совещание по стратегии реинтеграции временно оккупированных территорий и развитию мощной системы нацбезопасности и обороны. На совещании глава государства дал ряд поручений Минобороны.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Для укрепления украинской армии и доведения ее функционирования к нормам и стандартам НАТО президент поручил Министерству обороны разработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, а также сроки развития профессиональной армии.

Зеленский настоял на обеспечении всех категорий военнослужащих Вооруженных сил высокой зарплатой. Он также призвал выработать четкую программу обеспечения жильем всех военных, которые в этом нуждаются.

Кроме того, на совещании обсудили развитие стратегических отраслей промышленности. Глава государства поставил задачу увеличить долю оборонного заказа, улучшить менеджмент в этой сфере и предоставить план развития космической отрасли Украины.

Напомним, на вчерашнем заседании СНБО президент Зеленский поручил пересмотреть сценарии по урегулированию на Донбассе, которые утвердили в декабре 2019 года.

Кроме того, вчера Зеленский наградил ряд украинских военнослужащих за мужество в защите Украины. Некоторые из них были награждены посмертно.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийсовещаниеМинистерство обороны Украины
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