Зеленский провел совещание по реинтеграции ОРДЛО: дал ряд поручений

Президент Владимир Зеленский сегодня утром провел совещание по стратегии реинтеграции временно оккупированных территорий и развитию мощной системы нацбезопасности и обороны. На совещании глава государства дал ряд поручений Минобороны.

Для укрепления украинской армии и доведения ее функционирования к нормам и стандартам НАТО президент поручил Министерству обороны разработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, а также сроки развития профессиональной армии.

Зеленский настоял на обеспечении всех категорий военнослужащих Вооруженных сил высокой зарплатой. Он также призвал выработать четкую программу обеспечения жильем всех военных, которые в этом нуждаются.

Кроме того, на совещании обсудили развитие стратегических отраслей промышленности. Глава государства поставил задачу увеличить долю оборонного заказа, улучшить менеджмент в этой сфере и предоставить план развития космической отрасли Украины.