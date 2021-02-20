ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский провел совещание по реинтеграции ОРДЛО: дал ряд поручений

Новина українською → Киев, Суббота 20 февраля 2021 11:04
Зеленский провел совещание по реинтеграции ОРДЛО: дал ряд поручений Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сегодня утром провел совещание по стратегии реинтеграции временно оккупированных территорий и развитию мощной системы нацбезопасности и обороны. На совещании глава государства дал ряд поручений Минобороны.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Для укрепления украинской армии и доведения ее функционирования к нормам и стандартам НАТО президент поручил Министерству обороны разработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, а также сроки развития профессиональной армии.

Зеленский настоял на обеспечении всех категорий военнослужащих Вооруженных сил высокой зарплатой. Он также призвал выработать четкую программу обеспечения жильем всех военных, которые в этом нуждаются.

Кроме того, на совещании обсудили развитие стратегических отраслей промышленности. Глава государства поставил задачу увеличить долю оборонного заказа, улучшить менеджмент в этой сфере и предоставить план развития космической отрасли Украины.

Напомним, на вчерашнем заседании СНБО президент Зеленский поручил пересмотреть сценарии по урегулированию на Донбассе, которые утвердили в декабре 2019 года.

Кроме того, вчера Зеленский наградил ряд украинских военнослужащих за мужество в защите Украины. Некоторые из них были награждены посмертно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский совещание Министерство обороны Украины
NEWS
В Украине 6 295 новых случаев коронавируса за сутки
В Украине 6 295 новых случаев коронавируса за сутки
DAILY
Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ