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Зеленський провів нараду щодо реінтеграції ОРДЛО: дав низку доручень

Новость на русском → Київ, Субота 20 лютого 2021 11:04
Зеленський провів нараду щодо реінтеграції ОРДЛО: дав низку доручень Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський сьогодні зранку провів нараду щодо стратегії реінтеграції тимчасово окупованих територій та розбудови потужної системи нацбезпеки та оборони. На нараді глава держави дав низку доручень Міноборони.

Про це повідомив Офіс президента України.

Для зміцнення української армії та доведення її функціонування до норм та стандартів НАТО президент доручив Міністерству оборони напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки, а також терміни розбудови професійної армії.

Зеленський наполіг на забезпеченні всіх категорій військовослужбовців Збройних сил високою зарплатою. Він також закликав напрацювати чітку програму забезпечення житлом усіх військових, які цього потребують.

Крім того, на нараді обговорили розвиток стратегічних галузей промисловості. Глава держави поставив завдання збільшити частку оборонного замовлення, покращити менеджмент у цій сфері та надати план розвитку космічної галузі України.

Нагадаємо, на вчорашньому засіданні РНБО президент Зеленський доручив переглянути сценарії щодо врегулювання на Донбасі, які затвердили у грудні 2019 року.

Крім того, вчора Зеленський нагородив низку українських військовослужбовців за мужність у захисті України. Деякі з них були нагороджені посмертно.

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