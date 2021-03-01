Зеленский провел совещание по реформе госуправления. Хочет углубить децентрализацию

Как заявил на совещании Зеленский, в Украине нужно построить "профессиональную и добродетельную государственную службу", ведь только тогда страна будет успешной.

"Гражданин должен доверять государству - только тогда Украина будет успешной. А для этого мы должны построить профессиональную и добродетельную государственную службу, которая работает в интересах граждан. Мы должны обеспечить полную открытость власти и эффективно использовать ресурсы", - сказал он.

Также на совещании обсудили качественные публичные услуги, а также эффективное управление регионами и эффективное местное самоуправление, цифровизацию и другие вопросы. Зеленский также подчеркнул необходимость углубления децентрализации.

"Углубления децентрализации поднимет благоустройство в регионах и даст шанс трудоустройства на местах", - пояснил президент.