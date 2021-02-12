В Европарламенте назвали одну из самых успешных реформ в Украине

Европейский парламент назвал одну из самых успешных реформ в Украине - реформу децентрализации. Ранее ЕП одобрил доклад об имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Отмечена эффективность внедрения реформы децентрализации, которую Евросоюз определяет как одну из самых успешных в Украине и призывает завершить ее путем широкого отрытого диалога между органами центральной и местной власти", - говорится в сообщении.

При этом ЕП призвал Европейскую комиссию внимательно изучить успешные практики реформы децентрализации в Украине и рассмотреть их практическое внедрение в других государствах.

"Европарламент приветствует достижения Украины в проведении реформы децентрализации; признает поддержку U-LEAD и формирование более 1000 территориальных общин; положительно оценивает шаги, принятые с целью децентрализации государственной власти и бюджетов через утверждение нормативно-правовых актов и их практическое внедрение", - указано в докладе.

В свою очередь министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что ведомство будет способствовать популяризации децентрализации и готово оказать консультативную поддержку по поводу особенностей применения.