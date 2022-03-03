Зеленский провел разговор с президентом Южной Кореи

"Провел разговор с президентом Мун Чжэ Ином. Проинформировал о противодействии РФ, о преступлениях агрессора. Поблагодарил за поддержку со стороны Южной Кореи, за введение санкций. Будем работать вместе дальше. Развиваем антивоенную коалицию по всему миру", - написал Зеленский.

Ранее стало известно, что Южная Корея присоединится к санкциям против России из-за нападения на Украину.

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