UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский провел разговор с президентом Южной Кореи

Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Они обсудили противодействие агрессии РФ, в частности, путем введения санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы государства в Twitter.

"Провел разговор с президентом Мун Чжэ Ином. Проинформировал о противодействии РФ, о преступлениях агрессора. Поблагодарил за поддержку со стороны Южной Кореи, за введение санкций. Будем работать вместе дальше. Развиваем антивоенную коалицию по всему миру", - написал Зеленский.

Ранее стало известно, что Южная Корея присоединится к санкциям против России из-за нападения на Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМун Чжэ ИнВойна России против Украины