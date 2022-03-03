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Зеленський провів розмову з президентом Південної Кореї

Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. Вони обговорили протидію агресії РФ, зокрема, шляхом введення санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави у Twitter.

"Провів розмову з президентом Мун Чже Іном. Поінформував про протидію РФ, про злочини агресора. Подякував за підтримку з боку Південної Кореї, за запровадження санкцій. Працюватимемо разом далі. Розбудовуємо антивоєнну коаліцію по всьому світу", - написав Зеленський.

Раніше стало відомо, що Південна Корея приєднається до санкцій проти Росії через напад на Україну .

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Володимир ЗеленськийМун Чже ІнВійна Росії проти України