Зеленський провів розмову з президентом Південної Кореї

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. Вони обговорили протидію агресії РФ, зокрема, шляхом введення санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави у Twitter.
"Провів розмову з президентом Мун Чже Іном. Поінформував про протидію РФ, про злочини агресора. Подякував за підтримку з боку Південної Кореї, за запровадження санкцій. Працюватимемо разом далі. Розбудовуємо антивоєнну коаліцію по всьому світу", - написав Зеленський.
Раніше стало відомо, що Південна Корея приєднається до санкцій проти Росії через напад на Україну .
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