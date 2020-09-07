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Зеленский назвал цель Украины на октябрьском саммите с ЕС

Автор: Максим Зайченко

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную цель Украины на саммите Украина-ЕС, который должен состояться 1 октября.

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Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам президента, среди главных целей он видит обновление части Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Среди главных результатов саммита я вижу подтверждение признания европейских устремлений Украины, достижение договоренностей о начале работы по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, ведь она уже не отражает экономических реалий Украины и ЕС", - заявил Зеленский.

Как сообщалось ранее, в Украине создадут центр для обновления Соглашения об ассоциации с ЕС.

Кроме этого, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина хочет обновить Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите в октябре. По его словам, соглашение должно стать более гибким. Официальные переговоры о пересмотре соглашения начнутся в январе 2021 года.

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